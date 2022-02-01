Ibovespa operando em alta de 0,55% nesta terça-feira (1°)

O índice Bovespa opera em alta de 0,55% nesta terça-feira (1º), a 112.765 pontos. No mercado de moedas, o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,95 e o Euro a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 01-02-22
Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 17:05
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