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Mercado Financeiro

Ibovespa operando em alta de 0,55% nesta terça-feira (1°)

No mercado de moedas, o Dólar Comercial está cotado a R$ xxxxx e o Euro a R$ xxxxxx

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 17:05

Publicado em 

01 fev 2022 às 17:05
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
O índice Bovespa opera em alta de 0,55% nesta terça-feira (1º), a 112.765 pontos. No mercado de moedas, o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,95 e o Euro a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 01-02-22

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