Ibovespa operando em alta de 0,37% nesta terça-feira (15), a 114.304 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 5,87 e o Dólar comercial está cotado a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos:
MERCADO FINANCEIRO - MANHÃ - 15-02-22.mp3
Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 12:38
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