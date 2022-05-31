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Ibovespa opera nesta terça-feira (31) em alta de 0,35%

No mercado de moedas, o Dólar comercial vale R$ 4,72 e o Euro está cotado a R$ 5,05

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 11:56

Publicado em 

31 mai 2022 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Ibovespa operando nesta terça-feira (31) em alta de 0,35%, a 111.480 pontos. No mercado de moedas, o Dólar comercial vale R$ 4,72 e o Euro está cotado a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 31/05/2022

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