Ibovespa opera nesta terça-feira (31) em alta de 0,35%

Ibovespa operando nesta terça-feira (31) em alta de 0,35%, a 111.480 pontos. No mercado de moedas, o Dólar comercial vale R$ 4,72 e o Euro está cotado a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 31/05/2022
Publicado em 31 de Maio de 2022 às 11:56
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