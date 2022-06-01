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Ibovespa opera em ligeira alta de 0,2% nesta quarta-feira (1°)

No mercado de moedas, o Euro vale R$ 5,09 e o Dólar comercial está cotado a R$ 4,77

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 12:01

Publicado em 

01 jun 2022 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Ibovespa opera em ligeira alta de 0,2% nesta quarta-feira (1º), a 111.580 pontos. No mercado de moedas, o Euro vale R$ 5,09 e o Dólar comercial está cotado a R$ 4,77. Ouça Marlo Barcelos:
Mercado Financeiro - 01/06/2022

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