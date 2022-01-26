Ibovespa opera em alta de 1,61% nesta quarta-feira (26)

Ibovespa operando em alta de 1,61% nesta quarta-feira (26), a 111.985 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,14 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 5,44. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - 26-01-22
Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:36
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