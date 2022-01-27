Ibovespa opera em alta de 1,17% nesta quinta-feira (27), a 112.586 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 537. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 0.57s - 27-01-22
Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:39
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