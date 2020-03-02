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MERCADO FINANCEIRO

Euro bate a casa dos R$ 5 na manhã desta segunda-feira (02)

Bolsa de valores e mercado de moedas operam alta

Publicado em 02 de Março de 2020 às 12:19

Publicado em 

02 mar 2020 às 12:19
A Bolsa de Valores de São Paulo começa a semana operando em alta. Na manhã desta segunda-feira (02), o índice Ibovespa registra elevação de 0,82%, a 104.900 pontos.
Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones opera em alta de 0,61%, a 29.564 pontos. Na Europa, a Bolsa de Londres registra alta de 0,51%, Paris registra baixa 0,2% e Frankfurt opera estável. Nesta madrugada, a Bolsa da China fechou em alta de 3,15%.
NO mercado de moedas, o Euro vale R$ 5,00, alta de 1,3%. O Dólar comercial vale 4,50, alta de 0,5%. Já o Dólar Paralelo opera estável, valendo R$ 4,67 e o Dólar turismo registra alta de 0,4%, valendo R$ 4,65.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 02-03-20

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