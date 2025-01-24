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Bolsa de Valores operando em alta de 0,13%, nesta sexta (24)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 11:35

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24 jan 2025 às 11:35
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (24) em alta de 0,13%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,15 e Dólar Comercial a R$ 5,88. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.26s -24-01-25-.mp3

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