Em clima pré-carnaval, Ibovespa opera em queda nesta sexta (21)

No último dia de operações antes do carnaval, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,37% na manhã desta sexta-feira, a 113.014 pontos. Após o fechamento de hoje, a B3 só volta a abrir na Quarta-feira de Cinzas (26), a partir das 13 horas.
Em Nova York, o índice Dow Jones opera em baixa de 0,8%. Dia de baixa também nas principais bolsas da Europa. Já a Bolsa da China fechou em alta de 0,31%
No mercado de moedas, o Dólar comercial está estável, cotado a R$ 4,391. Já o Euro é negociado com alta de 0,42%, valendo R$ 4,759.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 21-02-20