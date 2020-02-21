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Em clima pré-carnaval, Ibovespa opera em queda nesta sexta (21)

No último dia de operações antes do carnaval, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,37% na manhã desta sexta-feira, a 113.014 pontos

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 13:03

Publicado em 

21 fev 2020 às 13:03
No último dia de operações antes do carnaval, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,37% na manhã desta sexta-feira, a 113.014 pontos. Após o fechamento de hoje, a B3 só volta a abrir na Quarta-feira de Cinzas (26), a partir das 13 horas.
Em Nova York, o índice Dow Jones opera em baixa de 0,8%. Dia de baixa também nas principais bolsas da Europa. Já a Bolsa da China fechou em alta de 0,31%
No mercado de moedas, o Dólar comercial está estável, cotado a R$ 4,391. Já o Euro é negociado com alta de 0,42%, valendo R$ 4,759.
 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 21-02-20

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