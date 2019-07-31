Dólar opera em queda nesta quarta-feira (31)

Nesta manhã de quarta-feira (31) o dólar opera em baixa no mercado financeiro. Dólar comercial recua 0,7%, cotado R$ 3,763, paralelo a R$ 3,950 (recua 0,59%) e o turismo a R$ 3,913 (recua 0,3%). Bolsa paulista cotada a 102.150 pontos. Ouça!
Publicado em 31 de Julho de 2019 às 12:04
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