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MERCADO FINANCEIRO

Dólar opera em alta e passa dos R$ 4,20

Confira os números com Marlo Barcelos

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:25

Publicado em 

19 nov 2019 às 13:25
Nesta terça-feira (19) o dólar continua a ser destaque no mercado financeiro, na maior alta histórica desde a implementação do Plano Real. Dólar paralelo cotado a R$ 4,385 (avança 0,4%) e o turismo a R$ 4,347. Euro cotado a R$ 4,668 (estável). Ouça! 

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