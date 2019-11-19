Dólar opera em alta e passa dos R$ 4,20

Nesta terça-feira (19) o dólar continua a ser destaque no mercado financeiro, na maior alta histórica desde a implementação do Plano Real. Dólar paralelo cotado a R$ 4,385 (avança 0,4%) e o turismo a R$ 4,347. Euro cotado a R$ 4,668 (estável). Ouça!
Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:25
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