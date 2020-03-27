Dólar opera acima de R$ 5 nesta sexta-feira e Bolsa em queda

Dólar opera acima de R$ 5 nesta sexta-feira (27), após EUA superarem China em casos de covid-19; Bolsa cai 5%. Ouça as informações do comentarista Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-03-20
Publicado em 27 de Março de 2020 às 12:03
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