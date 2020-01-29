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Dólar em alta nesta quarta-feira (29)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 13:44

Publicado em 

29 jan 2020 às 13:44
Nesta manhã de quarta-feira (29) o dólar opera em alta. Dólar comercial avança 0,24%, cotado a R$ 4,204, paralelo a R$ 4,370, turismo a R$ 4,347 e o euro também avança, positivo a 0,6% e cotado a R$ 4,623. Ouça!
Mercado Financeiro - 29-01-20

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