Dólar em alta e Bolsa de Valores estável nesta quinta-feira (29)

Bolsa de Valores operando estável nesta quinta-feira (29). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,74 e Dólar Comercial a R$ 5,77, ambos em alta. Ouça a análise de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 29-10-20
Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:02
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