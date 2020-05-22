Dólar em alta e Bolsa de Valores em baixa nesta sexta-feira (22)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (22) em queda de 1,59%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,60, ambos em alta.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 22-05-20
Publicado em 22 de Maio de 2020 às 11:55
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