Dólar e Euro operando em baixa nesta terça-feira (05)

Bolsa de Valores de São Paulo operando em alta de 2,73% ao final da manhã desta terça-feira (05). No mercado de moedas Euro e Dólar em baixa. Ouça a análise do comentarista Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 0.58s - 05-05-20.mp3
Publicado em 05 de Maio de 2020 às 12:00
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