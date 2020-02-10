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MERCADO FINANCEIRO

Dólar comercial com ligeira alta na manhã desta segunda-feira (10)

A moeda americana está cotada com ligeira alta de 0,07%, a R$ 4,323

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:13

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:13
Na manhã desta segunda-feira (10), mercados em baixa no mundo devido à demora das empresas chinesas a voltarem a operar. Isso devido ao surto de coronavírus. Nos Estados Unidos, o Índice Nasdaq está em queda de 0,24%, a 9.500 pontos. Dow Jones opera com pequena alta de 0,09%, a 29.130 pontos. Na Europa, Londres, Paris e Frankfurt operam em queda.
Já no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em 112.885 pontos. No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 4,724, queda de 0,11%. O Dólar Comercial está cotado com ligeira alta de 0,07%, cotado a R$ 4,323. Ouça com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 10-02-20

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