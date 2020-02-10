Dólar comercial com ligeira alta na manhã desta segunda-feira (10)

Na manhã desta segunda-feira (10), mercados em baixa no mundo devido à demora das empresas chinesas a voltarem a operar. Isso devido ao surto de coronavírus. Nos Estados Unidos, o Índice Nasdaq está em queda de 0,24%, a 9.500 pontos. Dow Jones opera com pequena alta de 0,09%, a 29.130 pontos. Na Europa, Londres, Paris e Frankfurt operam em queda.