Dólar bate recorde e passa dos R$ 4,60 nesta quinta-feira (05)

Nesta manhã de quinta-feira (05) o dólar bateu um novo recorde, chegando a R$ 4,63. O Euro também segue em alta, tudo por conta do surto mundial de coronavírus.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 05-03-20
Publicado em 05 de Março de 2020 às 12:10
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