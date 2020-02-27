Dólar atinge maior valor nominal da história nesta quinta (27)

O surto de coronavírus em todo o mundo, com caso confirmado inclusive no Brasil, derruba as bolsas de valores e influencia na alta do dólar. O Banco Central do Brasil vendeu dólares, ontem (26) e hoje (27), para tentar interromper a alta da moeda, que atingiu maior valor nominal da história.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 27-02-20
Na manhã desta quinta-feira (27), o índice Ibovespa caiu 1,78%, a 103.833 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones também opera em forte queda, de 1,75%, a 26.470 pontos. Na Europa, bolsas de Londres, Paris e Frankfurt caem mais de 3,0%. Já a Bolsa da Cina, nesta madrugada, fechou com leve alta de 0,11%
No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 4,935, alta de 2,0%. O Dólar comercial também é negociado em alta, de 1,17%, cotado a R$ 4,493. O Dólar paralelo vale R$ 4,650 e o Dólar Turismo vale R$ 4,630.