Dólar atinge maior valor nominal da história nesta quinta (27)

O surto de coronavírus em todo o mundo, com caso confirmado inclusive no Brasil, derruba as bolsas de valores e influencia na alta do dólar. O Banco Central do Brasil vendeu dólares, ontem (26) e hoje (27), para tentar interromper a alta da moeda, que atingiu maior valor nominal da história.

Your browser does not support the audio element. Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 27-02-20

Na manhã desta quinta-feira (27), o índice Ibovespa caiu 1,78%, a 103.833 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones também opera em forte queda, de 1,75%, a 26.470 pontos. Na Europa, bolsas de Londres, Paris e Frankfurt caem mais de 3,0%. Já a Bolsa da Cina, nesta madrugada, fechou com leve alta de 0,11%