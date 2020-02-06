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MERCADO FINANCEIRO

Decisão do BC anima mercado e bolsa opera em alta nesta quinta (06)

A Bolsa de Valores de São Paulo tem 4° dia consecutivo de alta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Publicado em 

06 fev 2020 às 13:29
A decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros deixa o mercado financeiro animado. A Bolsa de Valores de São Paulo tem o 4º dia consecutivo de alta,com elevação de 0,71%, a 116.857 pontos, na manhã desta quinta-feira (06). No Exterior, bolsas da Europa operam em alta. Londres com elevação de 0,07% e Paris com elevação de 0,55%. Nos Estados Unidos, Dow Jones opera estável, com 29.090 pontos. Já no mercado de moedas, o Euro opera em alta de 0,34%, cotado a R$ 4,678. O Dólar comercial também opera em alta, de 0,35%, cotado a R$ 4,254.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 06-02-20

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