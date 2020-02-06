Decisão do BC anima mercado e bolsa opera em alta nesta quinta (06)

A decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juros deixa o mercado financeiro animado. A Bolsa de Valores de São Paulo tem o 4º dia consecutivo de alta,com elevação de 0,71%, a 116.857 pontos, na manhã desta quinta-feira (06). No Exterior, bolsas da Europa operam em alta. Londres com elevação de 0,07% e Paris com elevação de 0,55%. Nos Estados Unidos, Dow Jones opera estável, com 29.090 pontos. Já no mercado de moedas, o Euro opera em alta de 0,34%, cotado a R$ 4,678. O Dólar comercial também opera em alta, de 0,35%, cotado a R$ 4,254.