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MERCADO FINANCEIRO

Coronavírus continua a impactar bolsas de valores pelo mundo

Nesta terça-feira (18), em todo o mundo, as bolsas de valores apresentam queda enquanto as moedas estão em elevação

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 12:26

Publicado em 

18 fev 2020 às 12:26
O surto de coronavírus na China continua impactando a economia mundial. Empresas coomo a gigante da tecnologia Apple já afirmaram que terão queda no lucros por conta do mercado chinês. Nesta terça-feira (18), em todo o mundo, as bolsas de valores apresentam queda enquanto as moedas estão em elevação.
No Brasil, o índice Ibovespa segue em queda de 0,72%, a 114.477 pontos. Nos Estados Unidos, Dow Jones, a 29.295 pontos, apresenta regressão de 0,35%. Já Europa, as Bolsas de Londres, Paris e Frankurt também estão em queda. Na madrugada, a Bolsa da China fechou com tímida elevação de 0,05%.
Já no mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 4,693, alta de 0,06%. O Dólar comercial está cotado a R$ 4,343, alta de 0,32%. O Dólar Paralelo vale R$ 4,520 e o Dólar Turismo vale R$ 4,493. No ano de 2020, o dóalr está com acumulado de elevação de 8,3%.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 18-02-20

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