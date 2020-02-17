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MERCADO FINANCEIRO

Com bolsas em alta, mercado financeiro começa semana "com pé direito"

Em São Paulo, o índice Ibovespa segue em alta na manha desta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:22

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:22
O mercado financeiro começa a semana "com o pé direito", influenciado pelo estímulo de Pequim à economia frente ao impacto do coronavírus. Em São Paulo, o índice Ibovespa segue em alta na manha desta segunda-feira (17).
Na Europa, as bolsas seguem em elevação. Londres marca alta de 0,25%, Paris opera em alta de 0,18% e Frankfurt também marca alta de 0,19%. Nesta madrugada, a Bolsa da China fechou em forte alta de 2,28%. Nos Estados Unidos, bolsas fechadas por conta do feriado do Dia do Presidente.
No mercado de moedas, o Euro marca alta de 0,5%, cotado a R$ 4,68. O Dólar Comercial marca alta de 0,51%, cotado a R$ 4,322.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 17-02-20

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