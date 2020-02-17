Com bolsas em alta, mercado financeiro começa semana "com pé direito"

O mercado financeiro começa a semana "com o pé direito", influenciado pelo estímulo de Pequim à economia frente ao impacto do coronavírus. Em São Paulo, o índice Ibovespa segue em alta na manha desta segunda-feira (17).

Na Europa, as bolsas seguem em elevação. Londres marca alta de 0,25%, Paris opera em alta de 0,18% e Frankfurt também marca alta de 0,19%. Nesta madrugada, a Bolsa da China fechou em forte alta de 2,28%. Nos Estados Unidos, bolsas fechadas por conta do feriado do Dia do Presidente.

No mercado de moedas, o Euro marca alta de 0,5%, cotado a R$ 4,68. O Dólar Comercial marca alta de 0,51%, cotado a R$ 4,322.