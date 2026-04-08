Bovespa operando nesta quarta-feira (08) em alta de 1,9%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,95 e o Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 142s - Marlo - 08-04-26.mp3
Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:55
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