Bovespa atinge recorde no 1° dia útil do ano; bolsas avançam no mundo

O mercado financeiro começou o ano de 2020 com "o pé direito". No final da manhã, o índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo operava em alta de 1,87%, atingindo o topo histórico de 117.805 pontos. Já a Bolsa de Dow Jones, nos Estados Unidos, operava em alta de 0,65%, com 28.726. Paris, Londres e Frankurt também marcavam alta até o final da manhã desta quinta-feira.
A Bolsa de China encerrou as operações do dia 2 de janeiro em alta de 1,15%.
Próximo ao meio-dia, o euro estava cotado a R$ 4,498, com leve alta de 0,09%. Já o dólar comercial também operava em alta de 0,35%, cotado a R$ 4,026.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 02-01-20