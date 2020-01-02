Bovespa atinge recorde no 1° dia útil do ano; bolsas avançam no mundo

O mercado financeiro começou o ano de 2020 com "o pé direito". No final da manhã, o índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo operava em alta de 1,87%, atingindo o topo histórico de 117.805 pontos. Já a Bolsa de Dow Jones, nos Estados Unidos, operava em alta de 0,65%, com 28.726. Paris, Londres e Frankurt também marcavam alta até o final da manhã desta quinta-feira.