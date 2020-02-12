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Bolsas de valores em alta no mundo nesta quarta-feira (12)

As operações estão impulsionadas pela desaceleração dos números de contaminações pelo coronavírus

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 13:13

Publicado em 

12 fev 2020 às 13:13
No Brasil e no mundo, bolsas operam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pela desaceleração dos números de contaminações pelo coronavírus. O índice Bovespa, da Bolsa de São Paulo, registra alta de 0,58%, a 116.030 pontos.
Ao redor do mundo: a Bolsa de Dow Jones, nos EUA, opera em alta de 0,68%, a 29.475 pontos. Já na Europa, a Bolsa de Londres registra alta de 0,59%, Paris também em alta, de 0,71%, e Frankfurt está em elevação de 0,87%. Nesta madrugada, a Bolsa de China fechou em alta de 0,87%.
No mercado de moedas, o Euro registra leve alta de 0,13%, cotado a R$ 4,731 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 4,339, em elevação de 0,3%.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 12-02-20

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