Bolsas de valores em alta no mundo nesta quarta-feira (12)

No Brasil e no mundo, bolsas operam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pela desaceleração dos números de contaminações pelo coronavírus. O índice Bovespa, da Bolsa de São Paulo, registra alta de 0,58%, a 116.030 pontos.

Ao redor do mundo: a Bolsa de Dow Jones, nos EUA, opera em alta de 0,68%, a 29.475 pontos. Já na Europa, a Bolsa de Londres registra alta de 0,59%, Paris também em alta, de 0,71%, e Frankfurt está em elevação de 0,87%. Nesta madrugada, a Bolsa de China fechou em alta de 0,87%.

No mercado de moedas, o Euro registra leve alta de 0,13%, cotado a R$ 4,731 e o Dólar Comercial está cotado a R$ 4,339, em elevação de 0,3%.