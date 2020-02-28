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MERCADO FINANCEIRO

Bolsas ao redor do mundo operam em forte queda nesta sexta (28)

Aqui no Brasil, a Ibovespa acumula, na semana, queda superior a 10%

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 12:29

Publicado em 

28 fev 2020 às 12:29
O surto de coronavírus continua afetando as bolsas de valores ao redor do planeta. Aqui no Brasil, a Ibovespa acumula, na semana, queda superior a 10%. Nesta manhã de sexta-feira (28), o índice opera em baixa de 2,57%, a 100.332 pontos.
Nos Estados Unidos, queda acentuada também nos índices de Dow Jones, que opera em baixa de 3,5% a 24.860 pontos, e Nasqad, que opera em baixa de 2,7% a 8.330 pontos. Na Europa, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt operam em queda superior a 4%. Nesta madrugada, a Bolsa da China fechou em forte queda de 3,71%.
Já o mercado de moedas segue acumulando altas. O Euro está cotado a R$ 4,935, alta de 0,35%. O Dólar comercial está cotado a R$ 4,50, alta de 0,5%. O Dólar paralelo está cotado a R$ 4,67 e o Turismo vale R$ 4,65.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 28-02-20

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