Bolsas ao redor do mundo operam em forte queda nesta sexta (28)

O surto de coronavírus continua afetando as bolsas de valores ao redor do planeta. Aqui no Brasil, a Ibovespa acumula, na semana, queda superior a 10%. Nesta manhã de sexta-feira (28), o índice opera em baixa de 2,57%, a 100.332 pontos.
Nos Estados Unidos, queda acentuada também nos índices de Dow Jones, que opera em baixa de 3,5% a 24.860 pontos, e Nasqad, que opera em baixa de 2,7% a 8.330 pontos. Na Europa, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt operam em queda superior a 4%. Nesta madrugada, a Bolsa da China fechou em forte queda de 3,71%.
Já o mercado de moedas segue acumulando altas. O Euro está cotado a R$ 4,935, alta de 0,35%. O Dólar comercial está cotado a R$ 4,50, alta de 0,5%. O Dólar paralelo está cotado a R$ 4,67 e o Turismo vale R$ 4,65.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 28-02-20