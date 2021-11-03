Bolsa paulista operando em queda de 0,25% nesta quarta-feira (03)

Nesta manhã de quarta-feira (3), a Bolsa paulista opera em queda de 0,25%, cotada a 105.280 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,58, avançando 0,09%. Dólar comercial sobe 0,11%, cotado a R$ 5,68
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Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:12
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