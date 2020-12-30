Bolsa operando em alta no último dia de funcionamento do ano

Bolsa de Valores operando em alta no último dia de funcionamento do ano (30), com ganho de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,40 e Dólar Comercial a R$5,21. As informações são de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 30-12-20
Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:13
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