Bolsa opera em pequena baixa nesta quinta-feira (13)

Nesta quinta-feira (13), a Bolsa Paulista opera em baixa de 0,08%, cotada a 105.590 pontos. No mercado de moedas, euro cotado a R$ 6,34 e dólar comercial a R$ 5,52. Ouça os números!
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 13-01-22
Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:05
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta