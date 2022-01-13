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Mercado Financeiro

Bolsa opera em pequena baixa nesta quinta-feira (13)

Marlo Barcelos destaca os números do mercado financeiro

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:05

Publicado em 

13 jan 2022 às 13:05
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Nesta quinta-feira (13), a Bolsa Paulista opera em baixa de 0,08%, cotada a 105.590 pontos. No mercado de moedas, euro cotado a R$ 6,34 e dólar comercial a R$ 5,52. Ouça os números!
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 13-01-22

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