Bolsa inicia a semana em baixa no mercado financeiro

Nesta manhã de segunda-feira (22), a Bolsa paulista inicia a semana recuando 0,42% e cotada a 96.157 pontos. No mercado de moedas, dólar comercial cotado a R$ 5,23 e o euro a R$ 5,88. Confira os destaques!
Mercado Finaneiro - 22-06-20
Publicado em 22 de Junho de 2020 às 12:07
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