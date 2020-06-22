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MERCADO FINANCEIRO

Bolsa inicia a semana em baixa no mercado financeiro

Confira os números com Marlo Barcelos

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 12:07

Publicado em 

22 jun 2020 às 12:07
Nesta manhã de segunda-feira (22), a Bolsa paulista inicia a semana recuando 0,42% e cotada a 96.157 pontos. No mercado de moedas, dólar comercial cotado a R$ 5,23 e o euro a R$ 5,88. Confira os destaques!
Mercado Finaneiro - 22-06-20

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