Bolsa de Valores realizando nesta sexta-feira (04)

Bolsa de Valores realizando ao final da manhã desta sexta-feira (04). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 04-09-20
Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:04
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