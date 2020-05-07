Bolsa de Valores operando no Brasil com leve alta nesta quinta-feira

Bolsa de Valores em São Paulo operando em alta de 0,73%. No mercado de moedas, forte alta, com Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar a R$ 5,83. Ouça as informações com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 07-05-20
Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:47
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