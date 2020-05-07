Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando no Brasil com leve alta nesta quinta-feira

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:47

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:47
Bolsa de Valores em São Paulo operando em alta de 0,73%. No mercado de moedas, forte alta, com Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar a R$ 5,83. Ouça as informações com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 07-05-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados