Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (8) em baixa de 0,74%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.28s - 08-10-24.mp3
Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 14:01
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