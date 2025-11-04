Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (4) em baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,00.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 04-11-25.mp3
Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 12:07
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