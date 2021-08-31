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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (31) em baixa de 0,05%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,12

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:34

Publicado em 

31 ago 2021 às 12:34
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (31) em baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 31-08-21.mp3

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