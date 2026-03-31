Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (31) em alta de 2%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 6,02 e o Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 31 de Março de 2026 às 11:56
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