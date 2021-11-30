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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (30) em queda de 0,03%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,60

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 12:13

Publicado em 

30 nov 2021 às 12:13
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (30) em queda de 0,03%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 30-11-21.mp3

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