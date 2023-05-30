Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (30) em baixa de 0,82%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 5,06. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.17s - 30-05-23.mp3
Publicado em 30 de Maio de 2023 às 11:58
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta