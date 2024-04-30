Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (30) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,51 e Dólar Comercial a R$ 5,15 . Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.18s -30-04-24 .mp3
Publicado em 30 de Abril de 2024 às 11:43
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