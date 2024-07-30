Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (30) em baixa de 0,46%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,11 e Dólar Comercial a R$ 5,65. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 30-07-24
Publicado em 30 de Julho de 2024 às 12:00
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