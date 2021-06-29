Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (29) em queda de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,89 e Dólar Comercial a R$ 4,95. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 29-06-21.mp3
Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:05
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