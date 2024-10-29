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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (29) em leve alta de 0,15%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,71

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 11:40

Publicado em 

29 out 2024 às 11:40
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (29) em leve alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,71. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - 1.25s Marlo -29-10-24 .mp3

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