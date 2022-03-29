Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (29) em alta de 1,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,73. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro -1.10s - 29-03-22
Publicado em 29 de Março de 2022 às 12:12
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