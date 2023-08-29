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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (29) em alta de 0,42%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial a R$ 4,89

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:03

Publicado em 

29 ago 2023 às 12:03
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (29) em alta de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 29-08-23

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