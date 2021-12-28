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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em queda de 0,68%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,64

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:12

Publicado em 

28 dez 2021 às 12:12
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em queda de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 0.52s - 28-12-21.mp3

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