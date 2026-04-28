Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em queda de 0,68%. No mercado de moedas, Dólar Comercial cotado a R$ 4,99 e Euro é negociado a R$ 5,85. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 28 de Abril de 2026 às 11:48
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