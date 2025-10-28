Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em alta de 0,22%. No mercado de moedas , Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
CBN Mercado Financeiro - 28-10-25
Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 11:48
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