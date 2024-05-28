Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em alta de 0,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.19s - 28-05-24 ).mp3
Publicado em 28 de Maio de 2024 às 12:01
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