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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em alta de 0,11%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial R$ 4,90

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 11:59

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28 nov 2023 às 11:59
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos. 
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