Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,38 e Dólar Comercial R$ 4,90. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 11:59
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