Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (28) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,22. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 12:02
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